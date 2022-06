Arrivé en 2020 chez les Los Angeles Clippers, après une saison galère à Charlotte, Nicolas Batum avait signé un contrat d’un an, puis un autre de deux ans à l’été 2021, mais avec une « player option » à 3,3 millions de dollars pour la saison 2022-23. Cela signifie donc que cet été, l’ailier français de 33 ans doit décider s’il reste pour ce salaire ou s’il décline cette option pour devenir libre. Et selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, il a choisi de ne pas activer cette option. Mais cela ne veut pas dire que « Batman » va quitter les Clippers, cette franchise qui lui a tendu la main alors qu’il était au plus bas, ni la ville de Los Angeles, où il se sent bien avec sa femme et ses deux enfants. L’international français (155 sélections, 1645 points) devrait devenir libre pour signer un autre contrat avec les Clippers. « Il y a un intérêt mutuel pour un nouveau contrat en juillet », explique le journaliste.

Batum veut jouer jusqu'à Paris 2024



Selon les spécialistes des règles très compliquées des salaires en NBA, Nicolas Batum pourrait signer un contrat de deux ans minimum (sans « player option ») et de 10,9 millions de dollars au maximum. Et comme il avait été « coupé » par Charlotte (fin du contrat mais salaire conservé), il recevra encore 8,9 millions de la part des Hornets en 2022-23. Cette saison, Nicolas Batum, qui a débuté 54 de ses 59 matchs avec les Clippers, a tourné à une moyenne de 8,3 points et 4,3 rebonds en 25 minutes, au sein d’une équipe qui a terminé neuvième de la Conférence Ouest (42 victoires - 40 défaites), avant d’être éliminée par New Orleans en play-in.

Mais la saison prochaine, la franchise californienne pourra compter sur le retour de sa superstar, Kawhi Leonard, absent depuis un an pour cause de blessure au genou. Accompagné de l’autre star, Paul George, le duo peut emmener les Clippers très haut, et Nicolas Batum compte bien faire partie de l’aventure. « Je veux jouer encore deux ans et idéalement, ce serait : aller loin avec les Clippers, Coupe du monde, encore aller loin avec les Clippers, puis Jeux d'été de Paris et y finir ma carrière », avait annoncé Batum dans L’Equipe début mai. Ce contrat de deux ans avec les Clippers pourrait donc être le dernier de sa carrière, lui qui avait été drafté en 2008.