Clint Capela, dans les pas des plus grands

Ce dimanche soir, Clint Capela a rejoint Dikembe Mutombo dans l'histoire des Hawks. Rien que ça. Le Suisse a compilé 25 points, 24 rebonds et 3 contres pour permettre à Atlanta de s'imposer face à Indiana (129-117). Avec plusieurs matchs à plus de 20 points, 20 rebonds et 3 contres la même saison, il a réalisé une performance inédite au XXIe siècle au sein de sa franchise. Le moyen idéal de s'affirmer comme un des meilleurs pivots de la NBA.

Sacrifié par Houston sur l'autel du small ball il y a un peu plus d'un an, le joueur de 26 ans revit pour sa première saison chez les Hawks. Il est sur le point de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec ses 15,4 points, 14,3 rebonds et 2,2 contres par match. Le pivot est tout simplement le meilleur rebondeur de la Ligue et le troisième meilleur contreur. Des rangs qui devraient lui permettre de s'inviter dans la course aux All-Defensive Teams en fin de saison.

Avec Trae Young, Clint Capela forme un axe meneur-pivot très dangereux

Un tel honneur serait mérité pour celui qui vient de réaliser son dixième double-double consécutif. L'ancien de Chalon est un des grands artisans de l'excellente saison d'Atlanta. L'axe meneur-pivot qu'il forme avec Trae Young est de plus en plus efficace et permet à Atlanta d'occuper la quatrième place de la Conférence Est. C'est autour de ces deux hommes que la victoire face aux Pacers a été construite ce dimanche. Le meneur a inscrit 34 points dans un match où Clint Capela était déjà en double-double à la mi-temps.

Alors qu'Indiana était revenu à égalité à cinq minutes du buzzer, le pivot des Hawks a inscrit quatre points dans le temps qu'il restait pour permettre à son équipe de renouer avec la victoire après un revers face à Milwaukee. Très efficace dans la peinture et entouré de shooters, le natif de Genève permet à l'équipe entraînée par Nate McMillan d'être dangereuse dans plusieurs secteurs du jeu. Un véritable atout qui pourrait permettre aux Hawks de s'envoler très haut et à Clint Capela de faire tomber de nombreux records.

Hawks 129, Pacers 117 :