Cleveland, Nowitzki, Manute Bol : Les 19 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Lors des sélections olympiques américaines, Michael Johnson bat enfin le record du monde du 200 mètres en 19 secondes 66. Quelques semaines plus tard, il récidivera en pulvérisant de plus de trois dixièmes son propre record du monde, coupant la ligne avec un temps de 19'32.Après avoir été menés 3-1 dans la série de matchs les opposants aux Golden States Warriors, les Cavaliers remportent les Finales NBA sur le score de 4 matchs à 3. Avec cette victoire, Cleveland met fin à une terrible malédiction et remporte le premier titre de son histoire, grâce notamment à un énorme LeBron James.(basketball) né en 1978Meilleur marqueur de l’histoire de la franchise de Dallas, avec plus de 30 000 points en carrière, Dirk Nowitzki est aussi le troisième meilleur scoreur pour une même équipe. Après avoir échoué lors des Finales NBA en 2006, il est nommé MVP lors de la saison régulière 2006-07 et devient ainsi le premier européen à recevoir cette distinction. En 2011, à presque 33 ans, l’Allemand remporte son premier titre de champion NBA au terme d’une finale remportée 4-2 face au Miami Heat de LeBron James.(basketball) décédé en 2010Grand par la taille (2 mètres 31) et par le talent, Manute Bol est le premier Soudanais de l’histoire à évoluer en NBA. Durant ses dix années dans la ligue nord-américaine, Bol a porté le maillot de quatre équipes différentes, parmi lesquelles les Philadelphie 76ers, les Golden State Warriors, les Washington Bullets et le Miami Heat. Véritable rempart défensif, « Iron Bol » figure parmi les meilleurs contreurs de l’histoire de la NBA et est d’ailleurs l’un des rares joueurs à avoir totalisé plus de contres que de points marqués durant sa carrière.