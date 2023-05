CJ McCollum met en garde Zion Williamson

Après une saison blanche, Zion Williamson n'a joué que 29 matches cette saison. L'ancien numéro 1 de la Draft a passé plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains depuis son arrivée en NBA, et chez les Pelicans, on commence à trouver le temps long. C'est d'autant plus frustrant que l'équipe occupait la 2e place de la conférence Ouest au moment de sa blessure...

Pour l'aider à remonter la pente, il y a CJ McCollum. Arrivé au cours de la saison dernière, l'ancien arrière des Blazers joue son rôle de vétéran mais aussi de mentor à fond pour aider son jeune coéquipier à remonter la pente et à exploiter, enfin, son immense potentiel. « J’ai eu des discussions sérieuses avec lui à plusieurs reprises » explique CJ McCollum. « Pas seulement moi, mais aussi Larry Nance Jr. Je lui ai dit : ‘Tu peux être aussi bon que n’importe qui, et tout le monde ne peut en faire autant. Le meilleur niveau de Zion Williamson est un niveau que tout le monde ne peut pas atteindre ».

Pour que Williamson retrouve son meilleur niveau, et qu'il le maintienne sur la durée, il va lui falloir modifier sa préparation, ses méthodes d'entraînement, et peut-être même son jeu et son hygiène. Peut-être que c'est aussi dans la tête, et McCollum rapporte ce qu'il lui a dit : "Le potentiel que tu peux atteindre se rapproche de quelque chose que la NBA n'a jamais vu. Mais c’est à toi d’en profiter pleinement. C’est à toi d’en tirer le meilleur parti. Je ne peux pas le vouloir pour toi. Ta mère ne peut pas le vouloir pour toi. Ton père ne peut pas le vouloir pour toi. Le staff ne peut pas le vouloir pour toi. C’est donc à toi de décider à quoi cela ressemblera. Tu dois déterminer ce que tu veux faire de ton potentiel, parce qu’il ira aussi loin que tu le mèneras ».