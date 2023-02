Christian Wood se plaît avec la paire Luka Doncic - Kyrie Irving

Luka Doncic et Kyrie Irving sont peut-être d’immenses attaquants, ils n’en restent pas moins d’excellents créateurs. Des « passeurs de choix » comme le dit Christian Wood qui, malgré un retour sur le banc, reste la cible intérieure privilégiée des deux hommes.

« Ils ont tous les deux envie de distribuer. Ils sont tous les deux pris à deux, mais je dirais que le rythme est différent, développe l’intérieur. Luka, quand l’attaque ralentit, est un excellent joueur de demi-terrain. Quand ils doublent sur lui, Luka va toujours faire le bon choix, pour vous mettre en position de jouer à quatre contre trois à l’opposé. »

Kyrie Irving ? « Un joueur très vif. Il peut sortir d’un écran à toute vitesse, dépasser l’intérieur ou la prise à deux, et distribuer rapidement vers l’intérieur. En temps normal, Luka me fait ce genre de passe plus tardivement. Maintenant, c’est une passe rapide venant de Kyrie. Voilà pour les grandes différences selon moi. »

Aussi, le Slovène s’est imposé dans la ligue en ayant énormément le ballon en main. Là où le nouveau venu peut offrir d’autres options. « J’adore son rythme, la façon dont il contrôle le jeu, sa capacité à jouer sans ballon, énumère Wood en parlant de l’ancien joueur des Nets. La plupart des superstars ne sont pas capables de jouer sans ballon. Il est un excellent poseur d’écran, il est excellent dans le jeu sans ballon. Il laisse les autres opérer et le moment venu, il se met au travail et fait ce qu’il a à faire. Il prend le contrôle du jeu. C’est ce que j’aime chez lui. »