Chris Paul rejoint l'infirmerie

On doute que Chris Paul ait à coeur de souffler ses 38 bougies samedi prochain... Le meneur vétéran des Suns s'est une fois de plus blessé en playoffs, et cette fois, c'est son adducteur gauche qui a lâché au milieu du 3e quart-temps de la deuxième manche face aux Nuggets.

Au moment où il se blesse, sur une action anodine au rebond, les Suns menaient de 8 points. Ils vont finalement perdre de 10 points (97-87) et n'inscrire que 28 points en 17 minutes après la sortie de leur meneur.

Chris Paul n'a pas attendu d'avoir 37 ans et des poussières pour être fragile, puisque toute sa carrière a été marquée par des blessures, et plus particulièrement en playoffs. On se souvient de 2015 quand les Clippers peuvent sortir les Spurs, champions en titre, et qu'il se blesse à la cuisse. On se souvient de l'année suivante quand il se casse la main sur une action anodine, toujours en playoffs.

Chris Paul et les blessures, c'est hélas une longue histoire... Cette fois, c'est l'adducteur et c'est un muscle qui peut mettre des semaines à guérir. Pour le suppléer, il y a Cameron Payne, mais le meneur remplaçant n'est pas au mieux comme on a pu le constater cette nuit : 1 sur 7 aux tirs, et un +/- de -16 ! Monty Williams a une autre option : confier la mène à Devin Booker.