Chris Paul, plus que jamais en quête du titre

À bientôt 38 ans, Chris Paul l’assure : « Personne ne le veut plus que moi » explique-t-il au sujet du titre NBA, qui lui échappe toujours. Malgré de très belles campagnes avec les Hornets, les Clippers, les Rockets ou les Suns, le « Point God » n’a en effet jamais atteint le Graal ultime. Mais est-ce que cette équipe de Phoenix, avec Devin Booker, Kevin Durant et Deandre Ayton, n’est pas la mieux armée de sa carrière ? Peut-être, mais encore faut-il que toutes les pièces collent…

« Il faut être capable de s’adapter », confirme Chris Paul. « Nous ajoutons à notre groupe l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Les choses vont changer par rapport à notre manière de jouer, il va y avoir des différences, mais l’intensité n’ira nulle part, elle. […] Kevin Durant est un basketteur, ce n’est pas comme si c’était un shooteur, l’intégrer est facile. Ce que j’ai appris quand j’étais enfant, c’est shooter, passer et dribbler. Si vous êtes ouvert, il faut shooter et, si vous ne l’êtes pas, il faut passer. Grâce à ça, j’ai la sensation de pouvoir jouer avec n’importe qui et que les choses iront bien, peu importe l’équipe dans laquelle je me trouve. »

En tout cas, Chris Paul assure n’avoir pas le temps pour les regrets.

« Ma compétitivité ne me laissera jamais penser à ce que j’aurais pu accomplir si je n’avais pas connu toutes ces blessures. Je suis reconnaissant d’en être là où j’en suis. Je me sens tellement bien et excité. Je ne me dis pas : ‘C’est comme ça’. Je joue toujours. […] J'ai eu la chance de pouvoir traverser beaucoup de choses et il faut continuer de faire le job, comprendre que l'on ne peut pas revenir en arrière et changer ce qui s'est déjà passé. »