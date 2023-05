Chris Paul forfait pour le Game 3 contre Denver

Menés 0-2 dans leur demi-finale de conférence Ouest face à Denver, les Phoenix Suns doivent désormais faire sans Chris Paul, touché à l’adducteur gauche lors du dernier match. La franchise a ainsi annoncé que le meneur allait manquer le Game 3 de la série…

« Il est évident que Chris va nous manquer », a expliqué Kevin Durant. « Et ce qu’il apporte aussi. Nous devons juste aller sur le terrain et jouer notre jeu, jouer ensemble, essayer de ne pas trop y penser et essayer de faire bouger le ballon et de jouer… pour se mettre dans une bonne position ».

Un sacré coup dur pour Phoenix, alors que du côté de Denver, on assure que ça ne change finalement pas grand-chose à la problématique, ni à la préparation.

« On peut dire que le meilleur meneur de jeu de tous les temps est sur la touche, car il rend tout le monde meilleur », analyse ainsi Mike Malone. « C’est l’un des meilleurs meneurs de jeu que nous ayons vus, un compétiteur, un leader. Sans lui, je pense que nous verrons davantage Cameron Payne. Ils ont fait allusion à la possibilité d’utiliser Terrence Ross et TJ Warren en sortie de banc. Pour trouver des points. La balle sera davantage dans les mains de Devin Booker, comme nous l’avons vu dans le quatrième quart-temps du Game 2. »