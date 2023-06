Chris Paul bientôt de retour aux Clippers ?

Impliqué dans le transfert de Bradley Beal vers les Phoenix Suns, en compagnie de Landry Shamet, Chris Paul ne devrait toutefois jamais porter le maillot des Washington Wizards.

À 38 ans, le meneur n’a plus le temps d’accompagner les reconstructions et il va donc négocier un départ vers une franchise plus ambitieuse. Evidemment, on pense forcément aux Lakers de son pote LeBron James pour le récupérer pour la saison prochaine, mais un retour aux Clippers ne serait pas non plus impossible, l’autre club de Los Angeles cherchant un organisateur autour de Paul George et Kawhi Leonard depuis assez longtemps.

D’autres franchises pourraient se manifester d’ici là et il faudra donc attendre un peu pour savoir où jouera Chris Paul la saison prochaine.

À noter d’ailleurs que si Chris Paul est transféré et coupé, il récupérerait les 15 millions de dollars de son contrat garanti pour la saison prochaine, mais également 10 millions de dollars supplémentaires en vertu d’une clause spécifique de son contrat. Un bonus au cas où il était échangé puis coupé par une autre équipe que Phoenix.