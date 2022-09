Chicago : Lonzo Ball devrait manquer la reprise

Mauvaise nouvelle du côté de Chicago puisque le genou gauche de Lonzo Ball continue de faire des siennes. Selon ESPN, le meneur des Bulls serait toujours gêné par son articulation, et il serait désormais quasiment acquis que Ball sera absent du camp d’entrainement des Bulls à la fin du mois. Une indisponibilité qui devrait le contraindre à manquer le début de saison, et notamment le match d'ouverture face à Miami.

Victime d’une déchirure d'un ménisque à la mi-janvier, le grand-frère de LaMelo avait été opéré dans la foulée, et on évoquait alors une absence de six à huit semaines. Finalement, on approche des huit mois d'absence ! Selon nos confrères, le genou est guéri et il n'y a plus de traces de l'opération, et pourtant Ball continue de ressentir une gêne.

Qui pour le remplacer ?

Installé à Los Angeles durant l’été pour poursuivre sa rééducation, le joueur sera de retour à Chicago dans le courant de la semaine prochaine, pour effectuer de nombreux tests et évaluations avec le staff médical des Bulls. Cela permettra d'avoir plus de précisions sur son éventuelle indisponibilité supplémentaire.

Pour le suppléer à la mène, les Bulls comptent toujours sur Alex Caruso et Coby White, et ils ont fait venir Goran Dragic, le meneur de la Slovénie et ancien All-Star.