Chauncey Billups n'est pas en danger à Portland

Les Blazers se dirigent vers une deuxième saison consécutive sans playoffs. Alors qu’ils gâchent le talent de Damian Lillard, Chauncey Billups est-il l’homme de la situation ? Deux ans après sa nomination à la tête de l’équipe, certains s’interrogent…

"Les gens qui pensent ainsi sont idiots", répond Jerami Grant. Un avis visiblement partagé par les dirigeants de Portland, qui n’envisagent pas de changer d’entraîneur.

"C'est dingue ce qu'il se passe et en quoi est-ce ma faute ?", demande l'ancien joueur des Pistons, qui n’a en effet pas été ménagé depuis son arrivée, avec le licenciement du GM qui l’a recruté juste après son arrivée, et le chamboulement de l’effectif qui en a découlé. "La saison passée, j'ai parlé à des coaches qui me disaient qu'avec 15 ou 17 années d'expérience, ils n'avaient jamais vu ça. Donc si on me juge sur les victoires et les défaites, alors oui, je n'ai pas été bon. Mais il faut me juger sur les progrès des joueurs, sur leur adhésion à une culture, sur leur implication."

L’important, c’est que Damian Lillard soutient son coach.

"Il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi une équipe est en difficulté. Je ne suis jamais très fan de blâmer le coach, déjà à l'époque de Terry Stotts. Ces deux dernières saisons, on avait une équipe jeune et c'est dur pour un coach qui débute. Mais c'est comme ça : on perd des matches donc les gens demandent un nouveau coach. On a fait les playoffs pendant huit saisons de suite et on disait la même chose de Terry..."