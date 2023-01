Charlotte fait céder Miami en deuxième mi-temps

La première mi-temps fut globalement équilibrée. Les Hornets ont été gênés par des ballons perdus, mais avec les 15 points chacun de Gordon Hayward (20 points sans manquer un tir) et de Terry Rozier, ils ont bien résisté à Jimmy Butler et à Miami. Symbole de cette résistance : le shoot à 3-pts, de dix mètres et avec la planche, au buzzer de Rozier (31 points) pour conclure cette première période. Si bien qu'à la pause, les Floridiens n'ont que quatre points d'avance (58-62).

En début de seconde mi-temps, les Hornets sont dépassés. Tyler Herro frappe deux fois à 3-pts et Miami passe un 10-1 pour commencer le troisième quart-temps. Butler (28 unités), encore lui, se charge de maintenir l'écart malgré les courses et les passes décisives de LaMelo Ball. Puis, la défense de Miami oublie deux fois P.J. Washington (27 points) derrière l'arc, ce dernier marque et les Hornets reviennent dans la partie. L'intérieur ajoute encore un panier primé, Rozier le suit avec deux plus et à l'entame du dernier acte, Charlotte est désormais devant (91-86) !

Ce 32-14 passé en troisième quart-temps fait très mal à Miami, qui n'arrive pas à se réveiller. La faute à Ball qui parvient enfin à mettre des paniers de loin. Le meneur de jeu inscrit 13 points dans ce dernier quart-temps. Les Hornets affichent douze points d'avance à moins de six minutes de la fin quand le Heat répond avec 10-0. Mais Ball se retrouve tout seul à 3-pts, il marque et scelle ainsi la victoire de Charlotte 122-117. Rozier et sa bande enchaînent après la victoire contre Chicago, alors que c'est une fin de série pour Miami, qui restait sur trois succès d'affilée.