Champion, Gary Payton II est devenu la fierté de son père

Gary Payton II a vécu l'été le plus important dans sa carrière NBA. Il a commencé par remporter le titre avec les Warriors contre les Celtics en juin, imitant ainsi son père, illustre joueur des années 1990. En effet, Gary Payton fut champion en 2006 avec Miami. Une imitation qui a pris la forme d'une revanche pour le fils, bousculé plus jeune par son père sur son réel niveau.

« Un été, mon père m’a dit que je n’étais pas un bon joueur de basket. Il a déclaré que j’étais un bien pauvre joueur de basket… », raconte-t-il. « Il m’a dit de trouver un boulot ou d’avoir une bourse car il n’allait pas payer pour ma scolarité. Dès que le buzzer a retenti, je me suis assis sur le banc et j’ai ressenti un énorme soulagement. Un gros poids sur mes épaules est parti [...] Je n’avais pas les mots à ce moment-là et mon père est arrivé, j’étais très excité. Je lui ai dit qu’il n’était plus le seul à avoir une bague maintenant. Je devais le chambrer un peu. »

L'argent avant tout

Gary Payton fut rapidement une star de la ligue américaine, quand son fils a connu des difficultés et plusieurs passages courts dans certaines équipes, avant finalement de faire sa place en NBA. « Si on a pris l’habitude de s’embrouiller sur le basket, lui et moi, c’est parce qu’il a toujours voulu que je fasse les choses comme lui, que je grandisse comme lui. Je lui répétais qu’on n’avait pas emprunté la même route. Il ne comprenait pas mon chemin, je ne comprenais pas le sien. Il a été deuxième choix de la Draft, je n’ai pas été drafté. J’ai été écarté, j’ai joué en G-League. Désormais, il comprend mon chemin. J’ai fait mon petit bonhomme de chemin et ça a fonctionné. Il est fier de moi. »

La seconde étape de son été réussi, ce fut la signature d'un contrat de trois saisons à Portland pour 24 millions de dollars. Si l'arrière a quitté les Warriors, c'est avant tout pour des raisons économiques. « Je devais prendre l’argent », reconnaît-il avec honnêteté. « Je devais le faire. Ça n’a pas fonctionné avec les Warriors. J’aurais adoré revenir, mais ce n’était pas possible. C’est une histoire de timing et de business. Donc je devais prendre cette somme. J’avais l’intention de prendre l’argent, peu importe la franchise en question. »