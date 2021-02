Cette fois, les Nets n'ont pas craqué

Le Big Three des Nets à son avantage dans le money-time



KYRIE IS ON A MISSION 🔥@KyrieIrving | #NBAAllStar pic.twitter.com/IhO862zt86

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 3, 2021

Depuis l'arrivée de James Harden à Brooklyn, le refrain était toujours le même. Les Nets ont un potentiel offensif incomparable mais des largesses défensives qui seront rédhibitoires quand viendra l'heure des play-offs.Une très bonne nouvelle après l'improbable défaite concédée à Washington ce week-end (149-146).Avec ce succès sur les Angelinos, Brooklyn a envoyé un message à la concurrence. Oui, son trio de stars est capable de s'entendre pour aller chercher des victoires importantes.Kevin Durant a été très complet pour faire mal aux Californiens des deux côtés du terrain. Kyrie Irving a terminé avec 39 points, son record cette saison. Dans la fin de match, ils ont su se partager la balle, les responsabilités mais surtout s'illustrer dans des registres différents.L'arrière a fait les fautes qu'il fallait et a assuré la dernière relance de son équipe pour éviter une nouvelle erreur de Joe Harrris. L'ailier a défendu fort pour limiter Kawhi Leonard, la principale menace adverse, à 8 unités dans le quatrième quart-temps. Le meneur a marqué huit points consécutifs pour donner définitivement l'avantage à son équipe à cinq minutes du buzzer.La preuve que celui qui est parfois considéré comme la troisième roue du carrosse peut aussi se transformer en solution offensive numéro 1 quand il le faut.Ensemble, ils ont tremblé jusqu'au bout mais ils ont fait les efforts pour que cette fois, Brooklyn remporte la rencontre.Du côté du Barclays Center, il faudra maintenant construire sur cette victoire et notamment les quelques séquences défensives très intéressantes de la fin de match, pour que les Nets fassent peur sans entendre parler de leurs lacunes. C'est à ce moment-là que le deuxième de la conférence Est aura empoché la plus belle de ses victoires.