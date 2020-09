C’était le Rondo des play-offs

"C’est l’un des joueurs les plus intelligents de la ligue. Il va vraiment nous aider durant cette série." Interrogé sur le grand retour de Rajon Rondo, qui n’avait pas joué depuis près de six mois avant de disputer 25 minutes face aux Rockets en ouverture de cette demi-finale des play-offs de la conférence Ouest, Frank Vogel avait tenu à défendre son meneur, très critiqué après son match de reprise , perdu par les Lakers (97-112) . Auteur de 8 points, 4 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et 4 balles perdues, Rondo avait terminé avec un différentiel de –10, laissant une impression plus que mitigée. De quoi agacer les fans des Lakers, qui n’ont pas manqué de vilipender sur les réseaux sociaux celui qui revenait pourtant tout juste d’une fracture du pouce droit .

Il finit à +28

Mais Rondo a fait taire les " haters " dimanche soir, pour le deuxième match de la série. Un match remporté 117-109 par les Angelenos , notamment grâce à son apport. Car si LeBron James et Anthony Davis on t apporté la m ajeure partie du scoring (28 et 34 points), l’expérimenté meneur a fini avec le meilleur différentiel du match (+28), compilant 10 points, 9 passes, 3 rebonds et 5 interceptions en 29 minutes de jeu. De quoi lui valoir les félicitations de ses coéquipiers, à commencer par celles de "King James" , l’un de ses plus fervents défenseurs.

James : "C'est un leader"

"Il a été extrêmement agressif, pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. Il a relevé le challenge face à Harden, face à tous ceux sur lesquels il a défendu. Tout en étant un leader. C’est que "Do" fait. C’est un leader, et le fait de l’avoir avec nous pour les play-offs , c’est décisif pour notre équipe", a-t-il souligné. "Il a vraiment eu un énorme impact, a salué Vogel. Et il amène beaucoup de confiance au groupe." De quoi rappeler à tout le monde que l’un de ses surnoms est "Playoff Rondo", et qu’il est connu pour se sublimer quand vient le temps des play-offs. Ce n’est pas Davis, aux côtés de qui il avait brillé sous le maillot des Pelicans , qui dira le contraire.