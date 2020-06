Ce joueur qui pourrait exploser à Orlando

Depuis l’été 2017, la NBA a mis en place le « two-way contract ». Un dispositif permettant aux joueurs draftés au second tour ou non draftés de mettre un pied dans la ligue. Puisqu’ils peuvent ainsi rester jusqu’à 45 jours au cours de la saison au sein d’une équipe NBA, et évoluer le reste du temps avec son équipe affiliée en G-League. Un système dont ont pu notamment bénéficier ces dernières années Alex Caruso (Lakers), Chris Boucher (Raptors), Danuel House (Rockets) ou encore Allonzo Trier (Knicks), qui avaient d’abord signé un « two-way contract » avant de s’engager avec leurs franchises respectives.

Beaucoup devraient se contenter de miettes

Et alors que la saison NBA, interrompue depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus, va reprendre le 31 juillet au Disney World d’Orlando, une grande nouveauté concerne les joueurs ayant signé ce type de contrat. Car en Floride, les 22 franchises engagées vont pouvoir disposer d’un effectif de 17 joueurs au lieu de 15 et que, pour la première fois, les joueurs avec un « two-way contract » pourraient avoir la possibilité de disputer les play-offs, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Et si beaucoup de ces éléments, en particulier chez les candidats en titre, devraient se contenter de miettes, comme Kostas Antetokounmpo, le petit frère de Giannis, aux Lakers, certains pourraient tirer leur épingle du jeu.

"C’est clairement quelqu’un que nous voulons garder"



C’est le cas de Luguentz Dort, déjà apparu 29 fois cette saison avec le Thunder, surprenant cinquième de la conférence Ouest. L’ancien arrière d’Arizona State, non drafté l’été dernier, tourne à 6.2 points et 1.9 rebonds en 22 minutes par match. Et c’est souvent lui qui doit défendre sur l’arrière adverse le plus influent offensivement. Avec un certain succès.

Pour pouvoir continuer à le faire jouer au-delà de la limite imposée, la franchise d’OKC aurait dû normalement lui faire signer un « vrai » contrat NBA. "Nous allions étudier tout ça, mais nous n’en étions pas encore là, avoue à The Oklahoman le manager général Sam Presti. Nous allons maintenant voir quelles sont nos options et prendre la meilleure décision. Mais c’est clairement quelqu’un que nous voulons garder avec nous." Une fin de saison dans un format inédit où le Québécois de 21 ans va donc avoir l’occasion de se rendre indispensable.