Cavs: Hood envoyé à Portland

Rodney Hood (26 ans), l'arrière des Cleveland Cavaliers, a été échangé aux Portland Trail Blazers contre Nik Stauskas, Wade Baldwin IV et deux futurs second tours de draft (des années 2021 et 2023). Portland ajoute un excellent shooteur à 3 points et un bon défenseur extérieur à son effectif. Quant à Cleveland, l'objectif est simple: continuer à perdre afin d'obtenir la meilleure place possible pour la prochaine draft, une opération qui satisfait donc les deux équipes.