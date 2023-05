Carmelo Anthony prend sa retraite

Absent des parquets cette saison, Carmelo Anthony a annoncé prendre sa retraite dans une vidéo sur son compte Twitter. L'ailier raccroche ainsi les baskets après une carrière riche en récompenses individuelles. Tout a commencé avec un titre NCAA avec Syracuse avant de s'imposer en NBA, à partir de 2003 (comme LeBron James et Dwyane Wade), comme une des meilleurs joueurs des années 2000 et 2010.

L'ancien de Denver et New York a notamment été All-Star à dix reprises, mais aussi meilleur marqueur de la ligue et son nom figure même dans la liste des 76 meilleurs joueurs de l'histoire. Sans oublier ses trois médailles d'or aux Jeux olympiques avec l'équipe américaine (2008, 2012 et 2016) avec laquelle il a très souvent brillé.

Néanmoins, comme d'autres grandes stars avant lui, on peut citer Allen Iverson, Karl Malone, ou encore Steve Nash et Charles Barkley, il n'aura jamais gagné le titre NBA. Mais avec ses 28 289 points inscrits (22.5 unités de moyenne), cet attaquant très talentueux est tout de même le neuvième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.