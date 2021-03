Carmelo Anthony efface Hakeem Olajuwon et fait plier Minnesota

Un 3 points et Carmelo Anthony dépasse Hakeem Olajuwon !



🚨 MELO PASSES HAKEEM FOR 11TH ON THE ALL-TIME SCORING LIST! 🚨 pic.twitter.com/2OcBXEncZM

— NBA (@NBA) March 14, 2021



Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 11th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/oBFGNzTN3M

— NBA (@NBA) March 14, 2021

Carmelo Anthony à 346 points du Top 10



"I'm still here, I'm still playing, I'm still going, I'm still enjoying the game, I'm still happy.. that's all that matters."@carmeloanthony after passing Hakeem Olajuwon for 11th on the all-time scoring list in the @trailblazers win. pic.twitter.com/aUAtyAIP99

— NBA (@NBA) March 14, 2021

Battu pour la quinzième fois de la saison il y a deux jours sur son parquet par les Phoenix Suns (121-127), Portland n’a pas laissé la place à un doute dérangeant cette fois comme cela avait été le cas fin février. Les Blazers avaient alors flanché quatre fois d’affilée contre Washington (111-118), Phoenix (100-132), Denver (106-111) et les Lakers (93-102) avant de se révolter contre Charlotte (123-111).Les Blazers ont parfaitement préparé leur deuxième rendez-vous consécutif sur le parquet des Timberwolves en se mettant la tête à l’endroit. Mais il s’en est fallu finalement de peu pour que la tendance ne s’incline dans l’autre sens.Meilleurs réalisateurs (26 et 25 points respectifs) de leur franchise, ils ont fini par faire pencher la balance du bon côté.On a pu ainsi constater qu’Anthony avait franchement de beaux restes. A 36 ans, « papy » Melo a marqué les esprits en même temps que les historiques statistiques de la NBA.. Grâce à Karl-Anthony Towns, les Wolves étaient ainsi revenus à 76-76.Minnesota a réussi à passer devant avec un joli tir primé de Jaden McDaniels (94-93). Mais Carmelo Anthony était déchainé sur le parquet du Midwest.Mais le match n’est pas encore achevé. C’est alors du grand basket et un régal pour les yeux. Alors qu’il reste deux minutes à jouer, Anthony Edwards place un énorme dunk (116-115), Karl-Anthony Towns contre Lillard sous le cercle puis Robert Convington rétorque devant Edwards.Une magnifique passe décisive dans la dernière minute qui plie l’affaire.Encore 45 secondes au tableau d’affichage mais c’en est fini des chances des Timberwolves qui tombent (121-125). La fin de rencontre serrée a tourné à l’avantage des Blazers grâce à Carmelo Anthony (26 points à 7 sur 12 aux tirs, 8/8 aux lancers francs, 4 passes) et Damien Lillard (24 points, 10 passes).