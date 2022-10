Canada, France, Australie, Allemagne... Quels sont les pays les plus représentés en NBA ?

Puisque les 30 franchises ont bouclé leurs effectifs, la NBA a dévoilé sa "carte d'identité" pour la saison à venir, et on compte ainsi 120 joueurs dits "internationaux" et ce n'est pas un record puisqu'ils étaient 121 la saison passée.

Cent vingt joueurs originaires de 40 pays différents, et c'est le Canada qui décroche la palme du pays le plus représenté avec 22 éléments. Les plus connus sont Andrew Wiggins, Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Brandon Clarke et Kelly Olynyk.

Derrière le Canada, la France est à la seconde place avec neuf "Bleus" : Ousmane Dieng, Moussa Diabaté, Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Killian Hayes, Frank Ntilikina, Olivier Sarr et Théo Maledon. L'Australie place aussi neuf joueurs, dont trois à Brooklyn avec Patty Mills, Ben Simmons et... Kyrie Irving, qui est né à Melbourne et qui possède la double nationalité.

C'est la neuvième saison consécutive que les effectifs de l'ouverture de la saison comptent au moins 100 joueurs internationaux, et les 30 franchises comptent toutes au moins un joueur international. Comme en 2021, les Raptors sont les plus "internationaux" avec huit joueurs, et ils sont suivis par les Mavericks, les Pacers et les Kings avec sept joueurs internationaux chacun.

La NBA se félicite aussi de la présence record de 38 joueurs passés par ses camps Basketball Without Borders, comme Deandre Ayton (Suns ; Bahamas), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder ; Canada) et Joel Embiid (76ers ; Cameroun).

Pour l'anecdote, on compte aussi trois fratries avec les Grecs Giannis, Thanasis et Kostas Antetokounmpo, les Espagnols Juancho et Willy Hernangómez et les Allemands Franz et Moritz Wagner.