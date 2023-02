Cam Thomas et les Nets renversent les Wizards

Énormément d'absents pour cette rencontre entre les Nets et les Wizards. Côté Brooklyn, Kyrie Irving (qui a demandé son transfert), Seth Curry, TJ Warren, Ben Simmons et Kevin Durant n'étaient pas là, et à Washington, Bradley Beal non plus, et il a été rejoint par Kyle Kuzma, touché en première période... Ça fait beaucoup. Surtout que les Wizards, comme la veille face aux Blazers, déroulent en première mi-temps. Kristaps Porzingis est parfait au shoot et Washington a déjà vingt points d'avance en premier quart-temps. Les débat s'équilibrent en deuxième quart-temps, mais les joueurs de la capitale sont toujours largement devant à la pause (55-73).

C'est ensuite que les choses se compliquent pour les Wizards, qui ont donc perdu Kyle Kuzma quelques instants auparavant. L'intérieur est retombé sur le pied de Cam Thomas et a quitté ses coéquipiers avant la mi-temps. Sans lui, ils souffrent et encaissent un 13-0 en troisième quart-temps. Edmond Sumner et Patty Mills frappent à 3-pts et les Nets se relancent (92-99). Comme face à Portland, Washington déjoue et gâche son avance au pire moment.

En plus, Porzingis prend sa sixième faute et sort dans les derniers instants, quand Cam Thomas (44 points) fait la différence. L'arrière enchaîne onze points de suite avant de placer un dunk puis un shoot primé. Il est partout. Monte Morris lui répond mais ce dernier manque deux lancers-francs importants, et Thomas, lui, reste impeccable. Brooklyn s'impose 125-123 et renverse Washington. C'est une troisième victoire en quatre matches pour les hommes de Jacque Vaughn, alors que les Wizards, après leur série de six victoires d'affilée, calent avec deux revers de rang.