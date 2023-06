Cam Johnson et Walker Kessler rejoignent Team USA pour la Coupe du monde

Team USA vient d'ajouter, en quelques heures, deux nouveaux joueurs à son groupe pour la Coupe du monde, disputée cet été. Ce sont Walker Kessler et Cameron Johnson.

Le pivot sort d'une première saison réussie dans la NBA, en compilant 9.2 points, 8.4 rebonds et 2.3 contres de moyenne avec le Jazz. Il a parfaitement pris la suite de Rudy Gobert. Le second a commencé la saison avec les Suns avant d'être transféré vers Brooklyn et de tourner à 16.6 points et 4.8 rebonds par match avec les Nets.

La sélection américaine a donc désormais dix joueurs dans son groupe, qui sera dirigé par Steve Kerr : Mikal Bridges, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Austin Reaves, Bobby Portis, et enfin Walker Kessler et Cameron Johnson.

Qui seront les deux derniers ? Pour l'instant, on sait que Fred VanVleet a été contacté par les dirigeants de Team USA tandis que Bam Adebayo, finaliste contre Denver, réserve encore sa réponse.