Cade Cunningham renonce à la suite de la saison

Absent des terrains depuis le 10 novembre, Cade Cunningham ne rejouera pas cette saison. Victime d'une fracture de fatigue au tibia de la jambe gauche, le leader des Pistons a suivi traitement et repos depuis un mois, mais la blessure n'évolue pas. Conséquence, ESPN annonce qu'il a choisi de se faire opérer !

Sa saison est d'ores et déjà terminée et on ne le verra pas à Paris dans un mois pour la rencontre parisienne entre Detroit et Chicago. Premier choix de la Draft 2021, le grand meneur de jeu des Pistons avait pourtant pris la saison par le bon bout avec environ 20 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne. C'est tout simplement l'un des joueurs les plus complets de la NBA, et il avait démontré toutes ses qualités de leader dans une équipe en reconstruction.

Une opportunité pour Killian Hayes

En son absence, Killian Hayes a pris les rênes de l'équipe, et le Français monte en puissance au point d'être devenu incontestable. Depuis 10 matches, Hayes tourne à 11.4 points et 7.2 passes de moyenne. C'est plus qu'honnête, et son altruisme est précieux pour ses coéquipiers.

Le problème, c'est que Detroit ne gagne pas beaucoup de matches, et l'équipe pointe même à la dernière place de la NBA avec 7 victoires pour 22 défaites. Cunningham opéré, l'équipe peut déjà faire une croix sur les playoffs, et se concentrer pour l'autre objectif de saison : décrocher le premier choix de la Draft 2023, promis à Victor Wembanyama.