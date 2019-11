Ça rigole pour Fournier et le Magic

Il y a du mieux à Orlando. Après un début de saison particulièrement difficile avec pas moins de sept défaites en dix matches, le Magic a enchaîné, dimanche, une troisième victoire consécutive. Après Philadelphie et San Antonio, c’est Washington qui a fait les frais du redressement des Floridiens, vainqueurs 125-121 grâce notamment à une interception conclue au dunk par Markelle Fultz.

Pour autant, malgré les 19 points à 8 sur 10 de l’ancien Sixer, les deux principaux artisans de cette nouvelle victoire ont pour nom Nikola Vucevic et Evan Fournier. Le premier a en effet compilé 30 points à 11 sur 14 aux tirs, 17 rebonds et 6 passes tandis que le Français suivait avec 25 points à 9 sur 13 aux tirs et 9 passes.

Bradley Beal a eu beau terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 34 points à 12 sur 26 et les Wizards faire fi des 18 points de débours affichés dans la dernière ligne droite pour se montrer menaçants jusque dans les ultimes secondes du match, c’est bien le Magic qui a eu le dernier mot.