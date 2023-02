Buy-out : Reggie Jackson et Terrence Ross ont choisi leurs nouvelles équipes

Le marché des "buy-out" est lancé, et deux candidats au titre en ont déjà profité. Comme annoncé samedi, le Magic a accepté de libérer Terrence Ross de la fin de son contrat, et l'ancien vainqueur du Slam Dunk Contest était sur les tablettes de Dallas et de Phoenix. Ce sont Monty Williams et Mat Ishbia, respectivement le coach et le propriétaire des Suns, qui l'ont convaincu de venir épauler Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant, plutôt que Luka Doncic et Kyrie Irving aux Mavericks.

Agé de 32 ans, Ross va sortir du banc, comme doublure de Devin Booker et comme Mikal Bridges n'a pas été remplacé, il y a du temps de jeu à récupérer sur le poste 3. Après Durant, Darius Bazley et TJ Warren, il est la 4e recrue des Suns, et il n'est peut-être pas la dernière puisque les dirigeants chercheraient du renfort sur le poste de meneur.

Un meneur qui ne sera pas Reggie Jackson puisque l'ancien arrière des Clippers, transféré aux Hornets jeudi soir, aurait décidé de rejoindre les Nuggets. Considéré comme l'âme des Clippers depuis deux ans, Jackson vivait une saison compliquée, au point d'être sorti de la rotation de Tyronn Lue. Envoyé à Charlotte pour permettre la venue de Mason Plumlee, il a déjà négocié son départ, et Denver était sa priorité.

Un nouveau renfort de choix pour les leaders de la conférence Ouest puisqu'ils avaient déjà récupéré Thomas Bryant (Lakers) le soir de la "trade deadline". Avec Jackson sur les lignes arrières et Bryant dans la raquette, Denver a su répondre à la course à l'armement lancé par les Suns, les Clippers, les Mavericks et les Lakers.