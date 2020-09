Butler et le Heat font plier Milwaukee

C’est désormais un miracle dont aura besoin Milwaukee pour poursuivre son parcours dans ces play-offs NBA. Menés 3-0 par le Heat après leur nouvelle défaite vendredi soir (115-100), les Bucks sont en effet maintenant au bord du précipice. Les hommes de Mike Budenholzer avaient pourtant mis toutes les chances de leur côté pour revenir au contact de leur adversaire lors de cette série. En menant 87-75 à l’entame du dernier quart-temps, les Bucks étaient en train de réussir leur mission après notamment une grosse fin de troisième quart-temps ponctuée par un 15-4. Le tout sans un Giannis Antetokounmpo des grands soirs. Touché à une cheville en début de rencontre, Le Grec n’a pas fait part de son adresse habituelle devant le cercle en signant un 7 sur 21 au tir et en ne passant aucun panier à trois points durant toute la rencontre. La star des Bucks est néanmoins passée près du triple double (21 points, 16 rebonds, 9 passes).

Un dernier quart-temps de feu

C’est finalement dans le dernier quart-temps que ce match 3 a basculé. Les joueurs d’Erik Spoelstra ont signé un impressionnant 40-13 pour signer ce succès primordial. C’est ce moment qu’avait choisi Jimmy Butler pour sortir de sa boite en inscrivant 17 de ses 30 points dans ce dernier acte, soit plus que toute l’équipe des Bucks réunie (13 points). Le Heat a également été bien aidé à ce moment de la rencontre par Bam Adebayo, auteur de la moitié de ses points dans ce dernier quart-temps. Le pivot de Miami ne semblait pas vraiment étonné par la performance des siens au sortir de ce match : "Je crois que le monde entier a de quoi être surpris de nous voir mener largement. Mais pas nous. On a tellement de gnaque, on n'abandonne jamais, on se donne toujours une chance de gagner". Sonnés, les Bucks ont finalement encaissé un 16-0 pour clôturer cette rencontre qui pourrait bien sonner la fin de leur aventure cette saison. Le défi est désormais de taille pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo : aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a en effet réussi à se qualifier après avoir été menée 3-0 dans une série.