Bulls - Pistons : retour sur la première manche

« Rien de surprenant, c’est le Zach qu’on connaît tous. » Ainsi s'exprimait DeMar DeRozan le 30 décembre dernier, à l’issue de la victoire des Bulls face aux Pistons (132-118), en parlant de son coéquipier Zach LaVine. Celui-ci venait de signer son record de la saison avec 43 points (15/20 aux tirs).

Pour repousser cette équipe de Detroit, pire formation de la ligue à cette époque et privée de Killian Hayes ce soir-là en raison d'une suspension, les joueurs de Chicago avaient terminé très fort la rencontre sur un 17-3 dans les quatre dernières minutes.

LaVine avait pu s’appuyer sur les bons matchs des deux autres principaux leaders de l’équipe, DeRozan donc, auteur de 22 points après une sortie précédente à 40 points lui aussi, et le pivot Nikola Vucevic avec 19 points et 9 rebonds.

« DeMar, Zach et Vooch sont des gars vraiment altruistes. DeMar était vraiment incroyable l'autre soir. Et vous savez quoi ? Cela ne pose pas de problème à Zach, ni à Vooch. Zach l'a fait aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Cela va à tout le monde », remarquait le coach Billy Donovan, dont l’équipe remportait sa cinquième victoire en six matchs.

Côté Pistons, Jaden Ivey avait montré la voie avec ses 22 points, bien secondé par Bojan Bogdanovic (20 points), Alec Burks (19 points) ou Isaiah Stewart (16 points et 10 rebonds).

Les joueurs de Chicago n’ont pas énormément progressé au classement depuis puisqu’ils n’ont gagné que quatre de leurs neuf matchs suivants et gardent encore aujourd’hui un bilan négatif (20 victoires - 24 défaites). Les Pistons, eux, ont perdu six matchs de plus depuis ce premier rendez-vous et occupent toujours le bas du tableau à l’Est (12v - 35d).