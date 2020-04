Bulls 90's - Warriors 2010's : Qui a eu le plus gros impact sur la NBA ?

A vingt ans d’intervalle, la NBA a connu deux des plus grandes équipes de son histoire. En 1996 et en 2016, Chicago et Golden State ont atteint des sommets qu’aucune équipe n’atteindra peut-être un jour : terminer la saison régulière avec respectivement 72 et 73 victoires. Mais ces deux franchises n’ont pas seulement dominé une année, mais une ère. Les Bulls ont remporté six titres entre les saisons 1990-91 et 1997-98, alors que les Warriors ont remporté trois titres et disputé deux finales entre les saisons 2014-15 et 2018-19. Mais est-ce « l’ère Michael Jordan » ou la « Golden Dynasty » qui a eu le plus gros impact sur la NBA ?

D’un point de vue strictement comptable, les Bulls, avec deux three-peats en huit ans, du jamais vu, s’imposent haut la main. Les Warriors ont manqué le triplé qui les aurait fait passer dans une autre dimension l’an dernier contre Toronto. Même si la franchise californienne restera comme celle qui a signé le meilleur début de saison de l’histoire des sports américains (24-0), qui est restée invaincue à domicile pendant 54 matchs, et qui n’a perdu qu’un seul match lors des play-offs 2017, difficile d’oublier qu’elle a perdu en finale après avoir mené 3-1 contre Cleveland en 2016, justement l’année où les Warriors ont signé la meilleure saison régulière de l’histoire.

Le triangle à Chicago, le tir à 3 points à Golden State

Si les Bulls ont dominé la Ligue pendant presque une décennie, ils le doivent au jeu en triangle instauré par Phil Jackson pour mettre en valeur sa superstar Michael Jordan. Du côté des Warriors, c’est un jeu plus spectaculaire qui a été mis en place par Steve Kerr (qui a connu la gloire avec les Bulls de 1993 à 1998), basé notamment sur le tir à 3 points, ce qui a révolutionné la Ligue.

Avec les Splash Brothers Stephen Curry et Klay Thompson, renforcés en 2016 par Kevin Durant et avec un Draymond Green omniprésent pour souder l’équipe, les Warriors et leurs quatre All Star ont inventé un nouveau style de jeu qui, avec le développement des réseaux sociaux, a fait le tour du monde.

Du côté des Bulls, le jeu reposait principalement, et fort logiquement, sur celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire. Avec ses six titres de MVP des Finales et ses 30,12 points de moyenne en carrière, Michael Jordan était tout simplement inarrêtable et son impact sur la Ligue, et le sport en général, est considérable, encore aujourd’hui. Mais « MJ », n’était pas seul.

Scottie Pippen, Dennis Rodman ou Steve Kerr ont formé une équipe quasi-imbattable à ses côtés. Les Chicago Bulls des années 1990 ont clairement eu plus d’impact sur la NBA, mais on n’oubliera pas que l’ère des Warriors n’est peut-être pas terminée, la saison 2019-2020 n’étant sans doute qu’un accroc en raison des blessures.