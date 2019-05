Bucks: Fin de saison pour Gasol

Opéré jeudi d’une fracture de fatigue au pied droit, Pau Gasol (38 ans) est forfait pour la fin des saison des Bucks, qualifiés pour la finale des playoffs de la Conférence Est après avoir écarté les Celtics (4-1).

L’ancien intérieur des Spurs, qui n’a joué que trois matches depuis son arrivée à Milwaukee en février, et aucun depuis le début des playoffs, ne pourra donc pas retrouver son frère Marc, opposé avec son équipe des Raptors aux Sixers dans l’autre demi-finale, dont le septième et dernier match aura lieu dimanche à Toronto.

Pau Gasol underwent successful surgery yesterday to repair a navicular stress fracture in his left foot.



He will miss the remainder of the Playoffs and a full recovery is expected in time for training camp.



More: https://t.co/BPksfsAD2Q



Get well soon @PauGasol!!#FearTheDeer pic.twitter.com/0b87fA5Nf7