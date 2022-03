Brooklyn : Retour manqué pour Irving

Irving avait dû se pincer

Kyrie Irving avait bien évidemment imaginé un autre scénario pour son grand retour au Barclays Center.La dernière fois qu'Irving avait foulé le parquet de la franchise new yorkaise remontait au mois de juin 2021. Les Nets, sans le savoir encore, avaient alors disputé ce soir-là leur dernier match chez eux de la demi-finale de conférence les opposant au futur champion Milwaukee. Le Covid est ensuite passé par là, le natif de Melbourne (Australie) a été interdit de jouer les matchs de son équipe à domicile faute d'avoir accepté de se faire vacciner et il a dû attendre ce 27 mars 2022 et la venue de Charlotte chez Kevin Durant et ses coéquipiers pour connaître de nouveau la sensation d'évoluer dans son propre public.(car il a quand même réussi un double-double, avec 16 points et 11 passes. Lui qui est plutôt connu pour enquiller les paniers que les rater à la pelle a ainsi complètement failli dans ce domaine, avec un 6 sur 22 aux shoots, et un seul panier à trois points réussis dans ce match, pour neuf tentatives. Loin de ce qu'escomptait la veille le héros de la soirée, qui avait avoué devant la presse qu'il réalisait à peine. "S’il vous plait, prenez-moi au sérieux quand je dis que je me pince depuis mercredi et jeudi parce qu’à un moment donné, j’avais des espoirs très, très élevés et tout s’est dissipé." Irving avait ajouté qu'il redoutait d'arriver "trop excité" pour l'événement. C'est peut-être cette excitation qui l'a amené à manquer autant de tirs. Mais il pourra se reprendre, car cette fois, des matchs à domicile, il va pouvoir en accumuler. Pour le plus grand plaisir de celui qui n'en pouvait plus d'attendre de rejouer à domicile. C'est chose faite. Maintenant, le champion 2016 avec les Cavs attend d'y renouer avec le succès.