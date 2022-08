Le divorce n’est pas encore totalement consommé entre Kevin Durant et les Brooklyn Nets. Après trois saisons au sein de la franchise new-yorkaise, l’ailier de 33 ans a fait savoir qu’il souhaitait partir, agitant le marché des transferts en NBA. La donne pourrait finalement changer mais à une seule condition. En effet, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, « KD » a récemment rencontré à Londres le propriétaire des Nets Joe Tsai et lui a transmis ce qui ressemble très clairement à un ultimatum.

En effet, le natif de Washington est prêt à faire machine arrière concernant son envie de départ… si c’est son entraîneur Steve Nash qui fait ses valises dans les plus brefs délais. Alors que la franchise de Brooklyn a été balayée au premier tour des play-offs par les Boston Celtics, Kevin Durant semble convaincu qu’un changement de grande ampleur est nécessaire pour relancer la machine, avec un nouvel entraîneur sur le banc.

Sources: Kevin Durant informed Joe Tsai that he does not have faith in the Nets‘ direction. The meeting was described as transparent and professional, with a clear message: Keep me -- or the GM and coach. https://t.co/W1voNf9MDC https://t.co/0lbBay2OxF

Durant dans le viseur de plusieurs franchises



Alors que Kevin Durant a prolongé l’an passé son contrat pour quatre années supplémentaires, valorisé à 198 millions de dollars (194 millions d’euros), le joueur n’est pas convaincu que son équipe aille dans la bonne direction et envisage très sérieusement un départ. Et cela malgré les arrivées de joueurs tels T.J. Warren, Patty Mills ou encore Nic Claxon alors que Ben Simmons et Joe Harris pourraient prochainement reprendre la compétition. Toutefois, les intentions de Kevin Durant restant floues, plusieurs franchises auraient fait part de leur intérêt pour « KD » en vue d’un échange. Les Boston Celtics, dont l’entraîneur Ime Udoka est un proche de Kevin Durant, les Toronto Raptors et le Miami Heat seraient sur les rangs mais les exigences de Joe Tsai pourraient rendre une telle opération très compliquée à réaliser. Ce qui est certain, c’est que la pré-saison des Brooklyn Nets s’annonce déjà animée et pas forcément dans le bon sens.