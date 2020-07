Brooklyn : Beasley, nouveau chez les Nets et déjà testé positif !

Beasley pourrait ne pas revenir dans la bulle

Nets forward Michael Beasley tested positive for coronavirus, returned home and his roster status is up in the air, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2020

C'était presque écrit. Sur les 322 joueurs de NBA testés depuis l'arrivée des 22 équipes, il n'y en a que deux dont les résultats se sont avéré positifs. Et sur les deux joueurs en question, il aurait été étonnant qu'il n'y en ait pas au moins un qui défende les couleurs de Brooklyn. Bingo ! Mardi, Shams Charania, le célèbre insider du média The Athletic a révélé quediagnostiqués par la Ligue après la pelletée de tests. Toujours d'après la même source,alors qu'il venait à peine d'y mettre les pieds. Le pire, c'est que l'ancien joueur des Lakers faisait partie au même titre que le vétéran Jamal Crawford, Donta Hall et Lance Thomas, le quatrième renfort autorisé en pareil cas, des recrues de la franchise new-yorkaise, précisément pour pallier les défections à la chaîne du côté du Barclays Center depuis la fin du confinement.Beasley, suspendu cinq matchs en octobre 2018 après avoir été contrôlé positif à un test anti-drogue, est ainsi venu s'ajouter à une liste d'absents de plus en plus longue chez les Nets alors que se profile la reprise. Au même titre que leur nouveau coéquipier, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie et Taurean Prince avaient eux aussi été testés positifs au coronavirus, ce qui les a obligés à déclarer forfait. A cela, il convenait d'ajouter les absences, sur blessure cette fois, des deux stars de la franchise Kevin Durant et Kyrie Irving, sans oublier Nic Claxton, lui aussi sur le flanc. Quant àsans avoir participé à la préparation de cette fin de saison. Une tuile de plus pour Brooklyn, qui s'en serait pourtant bien passé.