Brandon Ingram gagne son duel face à Kawhi Leonard

Brandon Ingram est-il le meilleur joueur de cette fin de saison ? Son ancien coéquipier Josh Hart le dit haut et fort sur Twitter, et l’ailier des Pelicans a des arguments à faire valoir dans ce sens. Face aux Clippers, il a ainsi joué les yeux dans les yeux avec Kawhi Leonard. L’ailier des Clippers (40 points) était pourtant en grande forme mais son homologue de La Nouvelle-Orléans lui a répondu avec 36 points et des paniers « clutch » sur la fin.

"Si on veut devenir le meilleur, il faut affronter les meilleurs et il faut les battre", a-t-il ainsi assuré sur son duel face à « The Klaw » qu’il n’a pas hésité à défier en un-contre-un en fin de match. "J'avais ça dans un coin de ma tête pour cette rencontre."

La star des Clippers s'est inclinée face à une telle prestation.

"Ingram a été excellent", confirme-t-il. "Ce sont des shoots qui disent 'Je suis meilleur que toi'", poursuit CJ McCollum. "Il se repose sur ses qualités. Ce sont des bons shoots pour lui."

Sur les neuf derniers matches, Brandon Ingram tourne carrément à 30.3 points (52 % de réussite au shoot), 8.2 passes décisives et 6 rebonds de moyenne.

"Je regarde qui est ouvert, je ne force pas mon jeu", analyse-t-il. "C'est le plus important : je regarde ce qui est le mieux pour l'équipe, tout en m'assurant de rester agressif."