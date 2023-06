Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr. iront à la Coupe du monde

Petit à petit, l'équipe américaine qui ira à la Coupe du monde cet été prend forme. Les premiers membres sont sortis avec la présence de Tyrese Haliburton, Austin Reaves, Anthony Edwards ou encore Mikal Bridges, Bobby Portis et Jalen Brunson. Du beau monde donc. Et ça continue puisque ESPN ajoute deux joueurs à cette liste, dirigée par Steve Kerr, avec Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr.

Les deux joueurs ont été All-Star depuis le début de leur carrière même si le premier a connu une saison difficile, plombée par les blessures. L'ailier des Pelicans reste néanmoins un excellent scoreur, un joueur capable de dominer en un-contre-un et de faire sauter une défense, avec ses 24.7 points de moyenne cette année. Le second est justement connu pour ses qualités défensives, qui seront précieuses pour Kerr. L'intérieur des Grizzlies, meilleur contreur de la ligue, a été élu défenseur de l'année en NBA pour cette saison 2022/2023.

Team USA a ainsi désormais huit joueurs dans son groupe et il en manque ainsi quatre pour compléter l'équipe. Qui seront les suivants ? On sait que Draymond Green avait évoqué son intérêt pour participer à la compétition et il serait un parfait vétéran pour encadrer les jeunes joueurs. Cet été, les États-Unis devront faire oublier l'expérience ratée de 2019 en Chine, avec une bien triste septième place après une défaite en quart de finale contre la France.