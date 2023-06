Bradley Beal va pouvoir parler avec les équipes intéressées

Le nouveau président des Wizards, Michael Winger, a été clair en annonçant que la patience sera de mise à Washington. Les joueurs qui ne sont prêts à attendre pour gagner pourront ainsi prendre la porte. Visiblement, c'est ce que veut faire Bradley Beal, impatient après déjà onze saisons dans la capitale. Les agents du joueur et la franchise vont désormais travailler ensemble sur différents scénarios.

Même si monter un transfert sera difficile puisque l'arrière pèse pas moins de 251 millions de dollars sur cinq ans et surtout il dispose d'une « no-trade clause » dans son contrat, ce qui lui permet de bloquer un éventuel échange si ce dernier ne lui convient pas...

Néanmoins, le All-Star a été autorisé à parler avec des équipes intéressées par son profil. Pour l'instant, Milwaukee et Miami semblent être les deux franchises les plus motivées par Beal. Sacramento aurait également un œil sur le joueur de Washington. En revanche, Boston et Philadelphie ne devraient pas participer à cette course pour l'arrière.