Bradley Beal entre les Suns et le Heat ?

On ne savait pas trop quel était le marché pour Bradley Beal, étant donné son énorme contrat. Mais visiblement, l’arrière intéresse pas mal de monde, et la situation semble finalement se décanter assez vite du côté de Washington…

Autorisé à discuter avec les franchises intéressées par les Wizards, le triple All-Star paraît devoir choisir entre les Suns et le Heat. Bradley Beal est en effet en position de choisir car il est le seul joueur de NBA à disposer d’une « no-trade clause » qui lui permet de bloquer tout transfert qui ne lui convient pas. Du côté de Phoenix, on serait donc prêt à l’associer avec Devin Booker et Kevin Durant. Pour cela, il faudra certainement lâcher Deandre Ayton ou Chris Paul, plus Landry Shamet.

Du côté du Heat, l’offre logique comprendrait Tyler Herro plus des choix de Draft mais Miami essaierait de monter une offre sans inclure son arrière, peut-être en offrant Kyle Lowry et Duncan Robinson à Washington, plus évidemment des choix de Draft.

À voir toutefois si d’autres équipes auparavant intéressées, comme les Bucks et les Kings, ne reviennent pas à la charge dans les prochaines heures, voire prochains jours.