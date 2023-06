Bradley Beal échangé aux Suns !!!

Avec un nouveaux président et un nouveau GM aux manettes, les Wizards voulaient aller vite, et même très vite, et dimanche soir, ils ont décidé d'échanger Bradley Beal, leur "franchise player" !

L'arrière All-Star n'avait connu que les Wizards dans sa carrière, et le voilà qui prend la direction des Suns où il va former un trio exceptionnel aux côtés de Devin Booker et de Kevin Durant. Jordan Goodwin, jeune meneur, devrait l'accompagner.

Chris Paul en transit

En échange, Washington se contente d'un Chris Paul vieillissant, de Landry Shamet et de quelques seconds tours de Draft. En clair, les Wizards étaient surtout déterminés à faire des économies puisque Beal devait leur coûter 207 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons !

ESPN et Bleacher Report rapportent aussi que Chris Paul ne portera pas le maillot des Wizards puisqu'ils ont accepté que le meneur All-Star rejoigne l'équipe de son choix. Les deux franchises de Los Angeles sont sur le coup : les Lakers et les Clippers.

Phoenix dans le rouge foncé

Côté Phoenix, l'arrivée de Bradley Beal, certes sexy sur le papier, va poser de gros problèmes financiers. Les Suns, qui ont un nouveau propriétaire, possèdent quatre joueurs au contrat maximum, qui pèsent à eux quatre 164 millions de dollars.

Pour l'instant, l'équipe ne possède que six joueurs sous contrat, et il va leur en falloir en trouver neuf autres au salaire minimum ! Une tâche très compliquée, surtout pour créer un collectif.