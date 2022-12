Brad Stevens est fier du travail réalisé par Joe Mazzulla sur le banc de Boston

Ancien coach des Celtics entre 2013 et 2021, Brad Stevens est depuis passé dans les bureaux de l’équipe, en tant que président des opérations basket. Un historique qui lui permet de bien juger le travail effectué par Joe Mazzulla, propulsé à la tête de l’équipe après la suspension de Ime Udoka.

« C'est vraiment bien... Tous les 20 matchs que vous entraînez en NBA, vous vous améliorez encore et encore. Même lorsqu'on en revient au début du camp d'entraînement, au sujet du leadership, de l'organisation, la manière avec laquelle il a été accueilli... Il s'est bien entendu avec tout le monde. Il est très ouvert aux gens. Aux différentes idées qu'ils ont. Peut-être trop ouvert, parfois, non ? Parce qu'il y a un million de choses qui lui arrivent dessus en même temps. Mais il est très bon et son équipe est très bonne ».

Ce n’était pourtant pas simple pour l’ancien assistant de 34 ans, chargé de prendre la relève au pied levé du coach des derniers finalistes.

« C'est quelque chose dont on ne parle probablement pas assez. Je pense que c'était une chose unique pour tout le monde et le personnel a pris la suite et fait son travail dans l'optique de la victoire. C'est ce que nous devons faire. Tout le monde dans cette franchise a un rôle, nous devons tous le jouer du mieux possible pour nous donner une chance de gagner », a conclu Brad Stevens, certain d’avoir fait le bon choix dans cette situation délicate.