Boston vient chercher la victoire et le Game 7 à Philadelphie !

Les Celtics n'avaient pas le choix : il fallait faire un grand match pour se sauver et ils l'ont fait au début avec une excellente entame. En cinq minutes pour commencer, ils passent un 15-3 ! Les joueurs de Joe Mazzulla frappent de loin, Marcus Smart et Malcolm Brogodon notamment, et dominent logiquement le premier quart-temps (22-29). Ils poursuivent leur effort en début de deuxième quart-temps pour prendre presque quinze points d'avance.

L’énergie de Tyrese Maxey et les points de Joel Embiid (26 points chacun) permettent à Philadelphie de limiter la casse avant la pause (43-50). En seconde période, des paniers à 3-pts de PJ Tucker et Georges Niang relancent les troupes de Doc Rivers. Avec des lancers-francs de James Harden et Embiid, elles passent même devant, après un 14-2 ! Il reste un quart-temps pour valider cette victoire et la qualification (73-71) pour Philadelphie.

Sauf que les Sixers manquent quelques occasions de creuser l'écart et cela permet à Jayson Tatum de se réveiller. Lui qui avait pourtant totalement manqué son début de rencontre, en multipliant les shoots ratés. Il trouve la cible à 3-pts à plusieurs reprises et les Celtics passent devant. L'ailier inscrit 16 points et quatre paniers primés dans ce dernier acte et Boston s'impose finalement 86-95, arrachant ainsi un Game 7 à la maison.