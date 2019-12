Boston : Toujours sans passeport, Kanter ne sait pas s'il pourra se rendre à Toronto

Le 25 décembre prochain, le calendrier a réservé un déplacement à Toronto pour Boston lors du fameux match de Noël (en NBA, on joue le 25 décembre). A ce jour, les Celtics ne savent pas encore si Enes Kanter pourra être du voyage ou pas. Privé de passeport depuis qu'il s'est mis à dos le président de son pays Recep Erdogan pour avoir remis maintes fois en cause la politique en place, le Turc ne peut donc pas, en tout cas en théorie, sortir des Etats-Unis. Au Canada comme en dehors du territoire américain, la sécurité du joueur n'est en effet pas assurée, d'autant qu'Erdogan n'a pas hésité à solliciter l'aide d'Interpol pour extrader l'ancien joueur des Knicks. Pas certain de pouvoir regagner les Etats-Unis immédiatement après cette rencontre face aux Raptors à la Scotiabank Arena du 25 décembre prochain, Kanter n'est donc évidemment pas chaud du tout pour l'instant à l'idée de se rendre au Canada avec son équipe dans une semaine.

Kanter saura dans la semaine

Mardi, l'intéressé explique dans le Boston Herald qu'il prendra sa décision dans les prochaines heures. Tout dépendra des garanties qu'il recevra d'ici là. « Je serai certain à 100% cette semaine, les Celtics travaillent dessus, assure l'intérieur turc. Je vais aller parler aux dirigeants et on verra. C’est assez sérieux. Après, avec les blessures, je dois être présent. » Boston, déjà privé de deux de ses spécialistes du poste Robert Williams et le Français Vincent Poirier, verrait en effet d'un mauvais œil de devoir se rendre à Toronto sans l'un de ses autres intérieurs. Les C's ont annoncé que Tacko Fall allait être rapatrié de G-League, mais entre l'expérimenté Kanter et le néophyte sénégalais, dans la balance, il n'y a pas photo. Il faut donc espérer pour Boston que Kanter pourra les accompagner chez les champions en titre.