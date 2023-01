Boston s'impose dans la douleur à Toronto

Pas de Jayson Tatum ? Pas de problème ! En visite à Toronto, les Celtics s'imposent 106-104 face aux Raptors, pour enregistrer une 9e victoire de suite. Tatum absent, Jaylen Brown a évidemment pris le relais pour compiler 27 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Mais ce sont les remplaçants qui ont fait la différence, et un peu par la force des choses.

En effet, les Celtics ont perdu Marcus Smart (cheville) et Robert Williams III (genou) dès la première mi-temps ! Résultat, Joe Mazzulla a fait davantage confiance à ses seconds couteaux, et la plupart ont répondu présent avec Malcolm Brogdon (23 points), Payton Pritchard (12 points dans le 4e quart-temps !) et surtout Grant Williams (25 points, record en carrière).

Al Horford décisif

Menés d'une dizaine de points en seconde mi-temps, les Celtics ont pris les devants à la faveur d'un 9-0 au début du 4e quart-temps. Tour à tour, Brown, Pritchard et G. Williams font mouche de loin pour renverser le cours du match. La suite est étouffante, et tout se joue sur les dernières possessions. Il y a d'abord Pritchard qui donne trois points d'avance aux Celtics à 90 secondes de la fin (106-104). Derrière, Siakam laisse un lancer en route (106-104), puis Gary Trent Jr loupe le lay-up de l'égalisation.

Les Celtics se font alors siffler une faute offensive, et il redonne une balle de match aux Raptors. Sans surprise, la balle est pour Siakam mais Al Horford lui vole le ballon pour valider la victoire des Celtics. Quelques secondes auparavant, c'est ce même Horford, toujours aussi précieux, qui avait déjà contré Siakam...