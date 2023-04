Boston peste contre l'arbitrage sur Joel Embid

Sans Robert Williams III, les Celtics ont souffert face à Joel Embiid, auteur de 52 points pour peut-être mettre la main sur le trophée de MVP de la saison. Du côté de Boston, on saluait le talent du Camerounais… tout en pestant sur l’arbitrage.

"Les arbitres attendent simplement de pouvoir siffler", estime Al Horford. "C'est difficile de défendre face à lui quand on n'a pas le droit de le toucher", ajoute Grant Williams. Ce dernier a ainsi pris une faute technique, et il estime que les arbitres ne lui ont rien laissé passer, alors que les Sixers pouvaient eux faire ce qu’ils voulaient…

"J'ai été frappé au visage deux fois. J'ai demandé à ce qu'on siffle ça, et j'ai pris une technique", raconte Grant Williams. "J'ai reçu une technique pour ça. L'action d'après, Tucker s'est plaint. Il n'a rien eu. Plus tard, Embiid m'a encore touché au visage, pas de ralenti, pas de faute flagrante. Lui aussi a parlé aux arbitres, mais rien, pas de technique... Ai-je fait quelque chose de différent pour en recevoir une ou dois-je simplement me taire ?"

Grant Williams explique que sa colère était donc justifiée. "Je me suis mis en colère à cause de ça. Pendant tout le match, j'ai entendu les arbitres me dire qu'ils avaient manqué telle ou telle action, ou que cela ne méritait pas d'être sifflé. Je me bats, je fais avec, il me marche sur les pieds... mais je continue. Je ne crie pas, je communique avec les arbitres. Donc si je me mets en colère, c'est parce que quelque chose d'évident est arrivé. Je me fais frapper au visage et personne ne le voit ?"