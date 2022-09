Boston perd Danilo Gallinari pour la saison

Nouveau rebondissement pour le malheureux Danilo Gallinari. Blessé au genou gauche lors la rencontre Italie - Géorgie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023, l'Italien pensait qu'il ne souffrait que d'une déchirure d'un ménisque. Ce n'est pas idéal mais l'indisponibilité se compte en semaines, et on envisageait un retour en novembre.

Sauf qu'une nouvelle IRM pratiquée à son retour à Boston vient de contredire ce premier diagnostic, et les Celtics annoncent que leur recrue de l'intersaison souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Gallinari s'était déjà blessé au même endroit en 2013, et son indisponibilité sera de 9 à 12 mois !

Venu à Boston pour gagner le titre

C'est un immense coup dur pour l'Italien, arrivé cet été d'Atlanta, après un crochet par San Antonio. Libre de tout contrat, il avait opté pour le projet des Celtics avec l'ambition de gagner son premier titre NBA. A 34 ans, c'est un gros coup d'arrêt dans sa carrière puisqu'il ne reprendra au mieux qu'en juin prochain.

C'est un coup dur aussi pour Boston dont on vantait la qualité du recrutement puisque les dirigeants pensaient avoir trouvé le remplaçant idéal pour jouer derrière Jayson Tatum et Al Horford sur les postes 3 et 4. Il leur reste moins d'un mois pour trouver une nouvelle recrue, et ce sera difficile de dégoter un joueur de la qualité de Gallinari.