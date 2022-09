Bojan Bogdanovic dans le viseur de Phoenix ?

Au lendemain du transfert surprise de Donovan Mitchell aux Cavaliers, on apprend que le Jazz n'en a pas terminé de sa grande lessive entamée début juillet avec le départ de Rudy Gobert aux Wolves, mais aussi le départ du coach Quin Snyder. Mike Conley Jr., Jordan Clarkson ou encore Bojan Bogdanovic pourraient aussi partir en fonction des offres extérieures.

Justement, un journaliste d'Arizona Sports révèle que les Suns sont intéressés par le profil de Bogdanovic, qui dispute actuellement l'EuroBasket. Agé de 33 ans, l'ailier croate est un attaquant régulier, et il pourrait être un joker précieux en sortie de banc, au relais de Mikal Bridges. Ce serait un renfort de poids pour les anciens finalistes NBA, qui ont échoué en demi-finale de conférence au printemps après avoir dominé la saison régulière.

Utah empile les premiers tours de Draft

Comme contre-partie, on sait déjà ce que recherche le Jazz : des premiers tours de Draft. Si possible "non protégés". Avec leurs différents échanges de l'été, ils en ont déjà récupéré une dizaine, et le nouvel homme fort de la franchise, Danny Ainge, souhaite en amasser le plus possible.

Du côté des joueurs qui pourraient impliqués dans un éventuel échange, Phoenix peut se séparer de Dario Saric, coéquipier de Bogdanovic en équipe nationale, ou encore de Torrey Craig. Si les Suns les incluent dans un échange, ce serait largement compensé par la venue de Bogdanovic. Mais on parie que d'autres formations vont se positionner sur le dossier si le Jazz est vraiment vendeur.