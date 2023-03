Bogdan Bogdanovic prolonge chez les Hawks !

De plus en plus d’équipes évitent de laisser leurs futurs « free agents » tester le marché, et les prolongent donc en amont afin de s’assurer de ne pas les perdre.

Nouvelle démonstration avec les Hawks, qui viennent de s’assurer les services de Bogdan Bogdanovic pendant encore plusieurs saisons. Le Serbe pouvait ainsi faire une croix sur sa « player option » à 18 millions de dollars pour la saison prochaine afin de devenir « free agent ». Finalement, il va bien faire une croix sur sa « player option » mais parce qu’il va la remplacer par un contrat de 68 millions de dollars sur quatre ans.

À 31 ans, c’est sans doute le dernier gros contrat de sa carrière en NBA, et l’ancienne star de Fenerbahce assure ainsi tranquillement ses arrières sur le plan financier.

Quant aux dirigeants d'Atlanta, ils s'assurent de leur côté la présence de leur sixième homme (14.2 points, 3.2 rebonds et 2.9 passes décisives de moyenne cette saison) jusqu'en 2027. De quoi continuer à aider Trae Young et Dejounte Murray à relancer l’équipe.