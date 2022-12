Bob Myers restera-t-il comme GM à Golden State ?

Une page est-elle en train de se tourner à Golden State ? Avec des finances déjà dans le rouge très vif, Steve Kerr a déjà annoncé que le club allait devoir faire des choix lors de la prochaine intersaison, et que c’est peut-être la dernière campagne du noyau dur de cette équipe, véritable dynastie qui a remporté le titre NBA en 2015, 2017, 2018 et 2022.

Architecte de ce groupe, puisque seul Stephen Curry était là lorsqu’il a pris ses fonctions de dirigeant, le GM Bob Myers sera-t-il toujours là pour la prochaine phase ? Ce n’est pas certain car le contrat de l’ancien agent, qui est aussi président des opérations basket du club, arrive à échéance à la fin de la campagne. Et, pour l’instant, les négociations n’ont pas permis de parvenir à un accord pour prolonger le bail…

« Je me concentre entièrement sur la saison et sur l’équipe », s’est contenté de répondre Bob Myers sur le sujet, tandis que le propriétaire de la franchise, Joe Lacob, a exprimé sa reconnaissance à l’égard de son dirigeant. « Nous aimons Bob et nous espérons qu'il restera pendant longtemps ».