Bloqué à l'infirmerie à cause de son genou, Kawhi Leonard prend son mal en patience

Ça devait être la saison du retour pour Kawhi Leonard mais c’est plus compliqué que prévu. L’ailier n’a ainsi pu participer qu’à deux des sept matchs de son équipe pour l’instant, et son genou droit le gêne suffisamment pour en manquer encore (au moins) deux autres…

"Il est frustré" reconnaît Tyronn Lue. "Il veut être sur le terrain, et non seulement il ne peut pas, mais désormais il ne peut pas faire les déplacements. Il veut nous accompagner, mais le médecin lui a dit que ce n'était pas une bonne idée en ce moment à cause de cette raideur dans le genou, et vu ce qu'il a traversé auparavant."

Kawhi Leonard vient en effet de rater son quatrième match consécutif. Après 15 jours de saison régulière, il n’a donc joué que 42 minutes, pour 25 points inscrits. Alors que les Clippers pataugent en ce début de saison (3 victoires - 4 défaites), le double champion NBA (2014, 2019) doit donc prendre son mal en patience. En espérant que l’attente ne s’éternise pas trop longtemps…

"Il est juste frustré au regard de tout le travail fourni ces quinze derniers mois" conclut son coach. "D'en arriver à ce stade, et ne pas être en mesure d'être physiquement comme il le souhaite... Mais il va de mieux en mieux, et c'est la chose la plus importante."