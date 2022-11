Blessé, LeBron James va passer des examens

Mercredi soir, LeBron James n'a pas terminé la rencontre face aux Clippers puisqu'il a rejoint le banc au milieu du dernier quart-temps. La faute à une douleur à la jambe gauche selon son coach, et c'est LeBron lui-même qui a donné des détails sur cette nouvelle blessure. "Je n'ai rien fait de particulier sur cette action" a-t-il expliqué en conférence de presse. "C'est juste qu'au moment de la réception, j'ai senti comme un petit spasme ou une tension dans l'aine".

Malade il y a 10 jours, LeBron enchaîne les galères, comme son équipe, et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il s'était déjà blessé au même endroit. C'était en décembre 2018, l'année de son arrivée aux Lakers, et à l'époque, il s'était déchiré le muscle. Il avait alors manqué 17 matches ! Aujourd'hui, il a quatre ans de plus, et son coach a confiance en son joueur pour ne pas se mettre dans le rouge.

"Fais ce que tu dois faire, prends soin de ton corps et écoute-le. Fais ce que tu as toujours fait" explique Ham. "C'est un professionnel, au top dans de nombreux domaines, et parmi ceux-ci, il y a cette manière d'anticiper et de jouer en fonction de son état physique. Je le répète, c'est le dernier gars pour qui je m'inquiète lorsqu'il s'agit de prendre soin de son physique, de respecter une bonne alimentation, du repos, de l'exercice, etc. C'est un chef cinq étoiles dans ce domaine, parmi beaucoup d'autres."

Avant la rencontre, LeBron avait évoqué son âge et sa maladresse depuis le début de saison. Pour lui, il s'agit de repousser ses limites en permanence. "C'est une motivation pour moi-même de continuer à jouer à un niveau élevé, peu importe le kilométrage ou les années, tant que je suis sur le terrain. J'aime essayer de repousser les limites. Je sais que j'ai travaillé plus qu'il n'en faut dans tous les aspects du jeu sur le terrain, donc je n'aime pas shooter en dessous de 50% ou pire sur le terrain. J'ai toujours été fier d'être efficace sur le terrain, donc je dois juste être meilleur, surtout dans les tirs de loin".