Blessé à l'épaule, Curry absent au moins encore deux semaines

Les Warriors ont précisé que Curry avait récemment subi un examen médical ayant établi qu'il "faisait de bons progrès" dans son rétablissement et "sera réévalué à nouveau dans deux semaines". Curry ne pourra commencer sa rééducation qu'une fois la douleur disparue. La star de 34 ans manquera au moins six matchs au cours des deux prochaines semaines, à commencer par la confrontation à domicile dimanche contre Memphis.

Le double MVP de la saison régulière, qui s'est blessé le 14 décembre à Indianapolis, a raté les quatre derniers matchs de son équipe. Le meneur a déjà connu des blessures de longue durée, dont une à la main gauche en 2019 qui avait alors nécessité une opération et une convalescence de plusieurs mois. Les Warriors, qui réalisent un début de saison très éloigné de leurs standards habituels, devront donc faire sans leur maître à jouer, meilleur marqueur et passeur de l'équipe avec 30 points et 6,8 passes par match.