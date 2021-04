Blazers : Lillard plaide coupable

Le play-in se rapproche… Dépassés par les Mavericks (33 victoires-26 défaites), sur une série de trois succès de rang, les Blazers (32-28), qui ont enregistré dimanche face aux Grizzlies leur cinquième revers consécutif (113-120), pointent désormais au septième rang de la conférence Ouest.



Une place qui, cette saison, n’offre pas de ticket pour les play-offs mais pour un play-in qui déterminera les deux dernières équipes qualifiées. Le premier billet ira à l’équipe qui remportera le duel entre le septième et le huitième, un affrontement dont le perdant aura une deuxième chance face au vainqueur de celui entre le neuvième et le dixième.



Atout majeur de Portland, Damian Lillard, certes pas épargné par les pépins physiques, a pris cette nouvelle défaite pour lui, même s’il a inscrit 23 points (à 8/27 au tir), assortis de 6 rebonds et 5 passes décisives. Mais depuis le début du mois d’avril, il a vu son adresse, et sa moyenne de points, considérablement baisser, avec 38,3% à 22 points de moyenne, contre 43,7% à 28,5 points sur la saison.

Lillard : "Je ne joue pas assez bien"

"La seule chose que je peux faire, c’est de me regarder dans le miroir et de me juger. Je ne joue juste pas assez bien. Je ne pense pas que cela vaille le coup de discuter du pourquoi ou du comment, c’est juste que je ne joue pas assez bien. Si on veut mieux jouer, je sais que la réussite de l’équipe est liée à la mienne, et encore une fois je ne joue pas suffisamment bien", a reconnu le meneur All-Star à l’issue de la rencontre.



CJ McCollum (27 points) et Jusuf Nurkic (16 points et 19 rebonds) ont pourtant fait le maximum face à Ja Morant (28 points) et les Grizzlies, mais cela n’a pas suffi. Et il va maintenant falloir vraiment s’employer. "On doit jouer avec l’envie du désespoir. Je pense que nous sommes meilleurs quand nous jouons comme ça. Et à ce stade de la saison, avec 12 matchs à jouer et en regardant le classement, il doit y avoir cette notion de désespoir quand on joue, et ce n’est pas forcément une mauvaise chose", veut croire leur coach Terry Stotts.